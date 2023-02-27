Sindri Thor İngimarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sindri Thor İngimarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sindri Thor İngimarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sindri Thor İngimarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sindri Thor İngimarsson 24 Kasım 1998 tarihinde Kópavogur şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sindri Þór Ingimarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sindri Thor İngimarsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sindri Thor İngimarsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Sindri Thor İngimarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sindri Thor İngimarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sindri Thor İngimarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sindri Thor İngimarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Aralık 2016 yılında Breidablik

17 Mart 2018 yılında Augnablik

16 Ekim 2018 yılında Breidablik

15 Mayıs 2019 yılında Augnablik

16 Ekim 2019 yılında Breidablik

6 Haziran 2020 yılında Augnablik

16 Ekim 2020 yılında Breidablik

27 Şubat 2021 yılında Augnablik

17 Şubat 2022 yılında Stjarnan

Sindri Thor İngimarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sindri Thor İngimarsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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