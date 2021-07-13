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  3. Sinekler yaz gecelerinin kabusu oldu! Pendik Belediyesi 40 personel ile harekete geçti

Sinekler yaz gecelerinin kabusu oldu! Pendik Belediyesi 40 personel ile harekete geçti

Yaz aylarında vatandaşı canından bezdiren sineklerle mücadele için harekete geçen Pendik Belediyesi ekipleri 10 araçla ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Sinekler yaz gecelerinin kabusu oldu! Pendik Belediyesi 40 personel ile harekete geçti

Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan sivrisineklere karşı, belediye ekipleri ilaçlama çalışmaları başlattı. Pendik Belediyesi sivrisinekle daha etkili mücadele için ekip ve donanım sayısını arttırdı. Ayrıca gece ve gündüz ilaçlama periyotları da sıklaştırıldı.

10 ARAÇLA ETKİN MÜCADELE

Kaynağında biyolojik ilaçlama yöntemiyle sivrisineklere karşı mücadele eden Pendik Belediyesi, ekip ve donanım sayısını arttırdı. Personel sayısı 40’a, araç sayısı da 10’a çıkarıldı. Ayrıca mahallelerde sürdürülen gece ve gündüz ilaçlama periyotları da sıklaştırıldı. Öte yandan bu yıl ilk kez popülasyon artışı olan bölgelerde “mayıs sineği”, “üvez” ve “tatarcık” gibi sineklerle de mücadele edilmeye başlandı.

Sinekler yaz gecelerinin kabusu oldu! Pendik Belediyesi 40 personel ile harekete geçtiSinekler yaz gecelerinin kabusu oldu! Pendik Belediyesi 40 personel ile harekete geçtiSinekler yaz gecelerinin kabusu oldu! Pendik Belediyesi 40 personel ile harekete geçti

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