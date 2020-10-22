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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu doğumdan sonra ilk kez görüntülendi!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'in bebekleri dünyaya geldi. Dün Taksim Acıbadem Hastanesi'nde suda doğum yapan Sinem Kobal hastane çıkışında ilk kez görüntülendiler.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu doğumdan sonra ilk kez görüntülendi!

 2016'da kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal'ın bebeği dünyaya geldi. Özel bir hastanede suda doğum yapan Sinem Kobal hastane çıkışında görüntülendi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu doğumdan sonra ilk kez görüntülendi!

Kızları Lalin'in doğduğu hastanede bir katı komple kapatan çift sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin verdi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu doğumdan sonra ilk kez görüntülendi!

Kızları Lalin'e kavuşan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti hastane çıkışı objektiflere takıldı. Kobal ve İmirzalıoğlu'nun bir hayli mutlu olduğu gözlendi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu doğumdan sonra ilk kez görüntülendi!

İlk kez annelik heyecanı yaşan Kobal, 'Bebeğimizin sağlığı iyi benim sağlığım iyi çok mutluyuz' dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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