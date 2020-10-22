Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu doğumdan sonra ilk kez görüntülendi!

2016'da kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal'ın bebeği dünyaya geldi. Özel bir hastanede suda doğum yapan Sinem Kobal hastane çıkışında görüntülendi.

Kızları Lalin'in doğduğu hastanede bir katı komple kapatan çift sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin verdi.

Kızları Lalin'e kavuşan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti hastane çıkışı objektiflere takıldı. Kobal ve İmirzalıoğlu'nun bir hayli mutlu olduğu gözlendi.

İlk kez annelik heyecanı yaşan Kobal, 'Bebeğimizin sağlığı iyi benim sağlığım iyi çok mutluyuz' dedi.