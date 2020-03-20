Sinem Umaş korona paylaşımıyla tepki topladı: Yaşlılar zaten ölüyor!

Eski gelin Sinem Umaş, korona tedbirleri için zarar girdiğini yazarak yaşlılar için "her sene zaten ölüyorlar" tarzında bir paylaşımda bulundu, sosyal medya linç etti.

BENİM İÇİN 7 GÜN BÜYÜK KAYIP

Bir döneme damga vuran ‘Gelinim Olur musun?’ yarışmasıyla tanınan, Semra Kaynana’nın olaylı gelini Sinem Umaş yine gündem oldu. Corona virüsü nedeniyle insanların evlerine kapanmasına tepki gösteren Umaş, sözleriyle adeta insanların bu durumu abarttığını ima etti ve şunları paylaştı:

“Şiştim gerçekten corona virüsü. Şiştim gerçekten corona virüsü muhabbetinden. Bu kadar büyütülmez ki? İşler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz kiralar, doğal gazlar nasıl ödenecek? Yaşlıların yüzde 14’ünü öldüren bir virüs bir çok kişinin iflas etmesine sebep olacak! Benim için 7 gün büyük kayıp…”

Umaş’ın yaptığı bu yorum sosyal medyada olay oldu ve büyük tepki aldı. Umaş ardından ise kendini şöyle savundu:

“Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda senede kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin.”