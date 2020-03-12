Sinem Uslu ikizlerinin birinci yaşını kutladı

İkiz bebek sahibi olan Sinem Uslu ve eşi Mustafa Uslu çocukları için doğum günü partisi düzenlendi. Çift yakın çevresi ile çocuklarının ilk yaşını kutladı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM KATILDI

Prematüre doğan ikizler dün 1 yaşına bastı. Uslu çifti, çocukları için doğum günü partisi organize etti. Partiye aralarında Hazal Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Sinem Uslu çocuklarının o hallerini sosyal medyadan paylaştı.

"Aslan parçalarım..Mustafa’m...Kemal’im...Hayatımı aydınlattınız...Benim küçük mucizelerim... İyi ki doğmuşsunuz! Canım dostlarım çok teşekkür ederim, iyi ki geldiniz... İyi ki varsınız..."

