Sinema bileti kriziyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı'ndan açıklama geldi

Sinema bileti kriziyle ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy "Bazı eşit olmayan uygulamalar yapılmaya başlanmış bunu da düzenlememiz gerekiyor. Bunun eşit sağlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

HASILAT PAYI, VERGİLER ÇIKTIKTAN SONRA KALAN EŞİT BİR ŞEKİLDE OLACAK

Meclis'e önerilerimizi gönderdik, tartışılacak. Önemli olan hasılatın eşit şekilde dağıtılmasını sağlamak. Promosyonla yapılan indirimlerde biletin fiyatını aşağı çekiyorsanız net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz önemli olan bunun giderilmesi. Bir sıkıntı kalacağını sanmıyorum özünde herkes mutlu olacak. Hasılat payı, vergiler çıktıktan sonra kalan eşit bir şekilde olacak. Bizim önerdiğimiz şekilde yasa geçerse bilet tartışması kalmayacak" ifadelerini kullandı.