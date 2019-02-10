Sinema salonu olmayan Şırnak'ta gençler, film çekti

ŞIRNAK'ta bir grup gencin kendi imkanlarıyla çektiği "Kör Hedef" isimli filmin galası, üniversitenin konferans salonunda yapıldı. Filmin yapımcı ve yönetmenleri, sinema salonu olmayan kentin terörle değil, sanatla anılmasını istedi.

​Şırnak'ta bir grup genç, kendi imkanlarıyla, silah, tefecilik ve uyuşturucuyu karşı ayaklanan bir kesimi konu alan 90 dakika süreli "Kör hedef" adlı film çekti. Çekimleri 4 yıl süren filmin yönetmenliğini Kadri Saltan ve İbrahim Uçar yaparken, Talat Akıl ise yapımcılığını üstlendi.

100 gencin rol aldığı filmin galası, Şırnak Üniversitesi'nin konferans salonunda, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Filmin yapımcısı Talat Akıl, bölgenin terörle değil, sanatla anılmasını hedeflediklerini ifade ederek, Şırnak'ta şehit haberlerini artık duymak istemediklerini ifade etti.

Eserin yönetmeni Kadri Saltan ise filmde 100 kişinin yer aldığını ifade ederek, "Filmde anlatılmak istenilen konu silaha, tefeciliğe ve uyuşturucuya karşı ayaklanmış bir ekibin mücadelesi var. Bunlar tabi bu yolda mağlup oluyorlar. Çünkü yanlış hedeflere yönelik bazı hedeflerin kurbanı oluyorlar. Halkımıza çok teşekkür ederim, bizi yalnız bırakmadıkları için. Amacımız milletimizi bu tür sosyal faaliyetlere alıştırmak. Terörden, uyuşturucudan uzak dursunlar. Bu tür etkinliklere katılsınlar. İnşallah bunun devamı gelecek" dedi.

Filmi izleyenlerden Nesim İlçi, Şırnak'ta böylesi etkinliklerin olmasının heyecan verici olduğunu kaydederek, "Bizim için onur verici. Özellikle biz Şırnaklılar için çok gerekli olan bir şey. Bizim biraz sanatla içi içe olabilmemiz için büyük bir avantaj. Çok güzeldi, başarılı buldum. Bunun devamını bekliyoruz" diye konuştu.

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DHA