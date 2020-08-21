Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdikleri video sosyal medyada çok izlendi!
İngiltere'de bir alışveriş merkezininde bir sinema salonunda yaşanan cinsel ilişki skandalı görenleri hayrete düşürdü. Görüntülerin kısa bir sürede sosyal medyaya düşmesiyle en çok izlenen videolar arasında yerini aldı.
İngiltere'de bir sinema salonunda gerçekleşen olayda bir çift sinema salonunda cinsel ilşikiye girdi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çokça izlenenler arasına girdi.
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21 Ağustos 2020 Cuma 13:53
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