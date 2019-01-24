Sinema şölenine yoğun ilgi

Öğrencilere karne hediyesi olarak her yıl sinema günleri düzenleyen Çiğli Belediyesi, bu yıl da birbirinden eğlenceli filmleri gösterime sundu. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan çocuklarla birlikte film izledi.

Çiğli Belediyesi geleneksel hale gelen sömestr sinema şöleni ile birbirinden güzel ve eğlenceli filmlerle Çiğli'de yaşayan çocuk ve gençlere şölen tadında bir tatil programı sunmaya devam ediyor. Sömestrde iki hafta boyunca konferans salonunda ücretsiz olarak izlenen filmlere çocukların ilgisi yoğun oldu. Gösterime giren filmler arasında; Sagu Pagu, Sevimli Emojiler, Taksi 5 ve Yol Ayrımı yer alıyor. Filmler her gün 10.30, 13.00, 15.30, 17.45 ve 20.00 seanslarında izleyicisiyle buluşuyor.

"Çocuklarımız mutlu olsun"

Bazı seanslara katılarak öğrencilerle birlikte film izleyen Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, yoğun bir eğitim döneminin ardından gelen yarıyıl tatili için çocukları ve gençleri unutmadıklarını belirterek, onlar için güzel bir sinema şöleni hazırladıklarını söyledi. Başkan Arslan, "Çocuklarımız eğitim dönemi boyunca çok yoruldular. Böylesi yorgunluğun ardından dinlenmek onların hakkı. Bu nedenle yarıyıl tatili süresince onlar için birbirinden güzel, eğlenceli filmlerin yer aldığı bir program hazırladık.Karne almanın heyecan ve mutluluğunu yaşayan çocuk ve gençlerimizin yanındayız. Tüm çocuk ve gençlerimizi film şölenimize davet ediyoruz. Bu yıl da filmlerimizin hepsi birbirinden eğlenceli" diye konuştu.

Kaynak: İHA