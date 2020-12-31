Vatandaşların kapalı ortamda toplu bir şekilde bulunduğu sinema salonlarının 1 Ocak 2021 tarihine kadar kapatılmasına karar verilmişti. Kabinenin aldığı kısıtlama kararları ile vaka sayıları düşmeye devam ederken bu başarının sürdürülmesi için sinemalarla ilgili yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine “Sinema Salonları” ile ilgili ek genelge gönderdi ve salonların açılma tarihi ertelendi. Bu kapsamda Sinemalar ne zamana kadar kapalı? Sinema salonları ne zaman açılacak? İşte detaylar...

SİNEMALAR NE ZAMANA KADAR KAPALI?

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla sinema salonlarının 31 Aralık 2020 Perşembe gününe kadar faaliyetlerine ara vermesine karar verilmişti. Bakanlık tarafından gönderilen ek genelge ile sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Bakanlığın genelgesinde, gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sinema salonları İçişleri Bakanlığının yayınlayacağı genelge kapsamında yeniden açılacak. Sinema salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor ancak bu tarihin Mayıs ayları olduğu ifade edilebilir.