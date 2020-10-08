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Sinemaseverlere müjde! 2'si yerli 6 film vizyona girdi

Türkiye'de sinemalarında bu hafta 2'si yerli ,4'ü yabancı olmak üzere toplam 6 film vizyona girdi. Bu kapsamda vizyona giren filmler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Hangi filmler vizyona girdi? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar...

Sinemaseverlere müjde! 2'si yerli 6 film vizyona girdi

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin ardından sinemalarda belirlenen tedbirlerle açıldı. Sinemaya gitmeyi düşünen vatandaşlar da vizyona giren filmler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki Hangi filmler vizyona girdi? İşte vizyona giren filmler...

HANGİ FİLMLER VİZYONA GİRDİ?

Sinemalarda 4'ü yabancı yapım, 2'si yerli yapım olmak üzere 6 film vizyona girdi. 

BARBARLARI BEKLERKEN

Başrollerinde Oscar'lı oyuncu Mark Rylance, Johnny Depp ve en son Christopher Nolan'ın "Tenet" filminde rol alan Robert Pattinson'un yer aldığı "Barbarları Beklerken" izleyici ile buluşacak.

 Ciro Guerra'nın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım; yayılmacı imparatorluğun sınır kasabasında görevini sürdüren bir sulh yargıcının, isyana hazırlık yaptığı iddia edilen "barbarları" yakalayabilmek için gaddarca bir tutum sergileyen albayın yöntemlerini gördükten sonra imparatorluğa olan inancının sarsılmasını anlatıyor.

Venedik Film Festivali'nde yarışan film, Nobel Ödüllü yazar John Maxwell Coetzee'nin aynı isimli kitabından sinemaya uyarlandı.

Sinemaseverlere müjde! 2'si yerli 6 film vizyona girdi

VAHŞİ DOSTUM

Gilled de Maistre yönetmenliğindeki "Vahşi Dostum", 10 yaşındaki Mia'nın beyaz bir aslan olan Charlie'yle olan dostluğunu konu ediniyor.

Almanya, Fransa ve Güney Afrika ortak yapımı dram türündeki filmin başrollerinde Daniah De Villiers, Melanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan ve Lionel Newton yer alıyor.

Sinemaseverlere müjde! 2'si yerli 6 film vizyona girdi

ÖLÜ NÖBETİ

Keith Thomas'ın yönetmenliğini üstlendiği; Dave Davis, Menashe Lustig ve Malky Goldman'ın rol aldığı "Ölü Nöbeti", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Sinemaseverlere müjde! 2'si yerli 6 film vizyona girdi

AİLE HÜKÜMETİ

Mehmet Yıldırım, Aslıhan Malbora, Alper Saldıran, Nail Kırmızıgül ve Gülhan Tekin'in başrollerinde yer aldığı "Aile Hükümeti"ni  Burak Demirdelen yönetti.

Komedi türündeki film; bir köye öğretmen olarak atanan  eğitimcinin, akraba evliliklerinin önüne geçmek için bulduğu çözüm sonrasında tüm köy halkının düştüğü trajikomik durumları konu ediniyor.

Sinemaseverlere müjde! 2'si yerli 6 film vizyona girdi

BİR PSİKOPATIN GÜNLÜĞÜ

Haftanın yerli korku ve gerilim filmi "Bir Psikopatın Günlüğü"; kaçırılıp öldürülen hamile eşi ve doğmamış çocuğunun intikamını almaya çalışan bir adamın hikayesini odağına alıyor.

Samet Başormancı'nın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Burak Ergün, Elif Çiçek, İsmail Erzurum ve Kerem Kurt oynuyor.

Sinemaseverlere müjde! 2'si yerli 6 film vizyona girdi

BOBOİBOY

Nizam Razak'ın yönetmenliğini yaptığı animasyon filmi "BoBoiBoy", bir grup hazine avcısı tarafından kaçırılan arkadaşı Ochobot'u kurtarmak için mücadele veren BoBoiBoy ve arkadaşlarının macerasını konu alıyor.

Sinemaseverlere müjde! 2'si yerli 6 film vizyona girdi

Tayfun Altuntaş
Editör


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