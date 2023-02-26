Sinethemba Mngomezulu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinethemba Mngomezulu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinethemba Mngomezulu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinethemba Mngomezulu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinethemba Mngomezulu 10 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinethemba Mngomezulu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sinethemba Mngomezulu'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sinethemba Mngomezulu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinethemba Mngomezulu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sinethemba Mngomezulu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinethemba Mngomezulu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında TS Galaxy FC

6 Temmuz 2022 yılında Stellenbosch FC

Sinethemba Mngomezulu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinethemba Mngomezulu şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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