Singapur, korona virüsü alarmını SARS seviyesine çıkardı

Singapur, ülkede onaylanan korona virüsü sayısının 33'e çıkmasının ardından, korona virüsü alarmını SARS virüsüyle aynı seviye olan turuncuya çıkarıldı.

Singapur'da daha önce onaylanan 30 korona virüsü vakasının ardından, Çin'e seyahat eden 3 kişide korona virüsü tespit edildiği onaylandı. Ülke genelindeki onaylanan vaka sayısı 33'e çıkarken, alarm seviyesi 2003 yılında patlak veren SARS virüsüyle aynı seviye olan turuncuya çıkarıldı. Turuncu alarm, virüsün insandan insana kolayca geçebileceği anlamına gelirken, en son 2009-2010 yılında yaşanan H1N1 salgınında bu alarm verilmişti. En üst alarm seviyesinin ise virüsün geniş ölçüde yayıldığını gösteren kırmızı seviye olduğu biliniyor.

Singapur Sağlık Bakanlığı alarm seviyesinin yükseltilmesine ilişkin, "Bazı vatandaşlarımızın Çin'e seyahat geçmişleri olmamasına rağmen virüs bulaştığından dolayı risk seviyesini üst seviyeye taşıdık" açıklamasında bulundu. İş insanlarına, büyük ölçekli etkinlikleri iptal etmeleri tavsiye edilirken, Singapur Airshow adıyla bilinen askeri havacılık fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.

Öte yandan, yeni onaylanan vakalardan birinin öğretmen olması nedeniyle, hastayla temasa geçen öğrenci ve öğretmenlere 2 hafta süreyle evde kalmaları tavsiye edildi.

SARS virüsü nedeniyle 2003 yılında Singapur'da 30'dan fazla kişi hayatını kaybederken, dünyada yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Kaynak: İHA