Singapur yeni yılı havai fişeklerle karşıladı

Singapur, saatler yeni yılın ilk dakikalarını gösterdiğinde havai fişek gösterileriyle 2020'ye girdi.

Singapur'un ticaret merkezi olarak bilinen ve dünyaca ünlü yapıları, restoranları ile eğlence merkezlerine ev sahipliği yapan Marina Bay bölgesi, 2020'yi havai fişek ve ışıklandırma sistemleriyle düzenlenen gösterilerle karşıladı. Havai fişeklerin gökyüzünü aydınlattığı bölgede vatandaşlar, gösterileri büyük ilgiyle izledi.

Kaynak: İHA