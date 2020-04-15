Singapur'da, Kovid-19 vaka sayısında en yüksek günlük artış kaydedildi

ANKARA (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının son 24 saatte 447 artarak 3 bin 699'a yükseldiği açıklandı.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir günde 447 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun şimdiye kadarki en yüksek artış olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yeni vakalardan 404'ünün geçici misafirhanelerde toplu olarak yaşayan yabancı işçilerin arasından çıktığı belirtildi.

Singapur'da şimdiye kadar salgında 10 kişi yaşamını yitirdi.

- Tekil vakaların temas geçmişinin izi sürülüyor

5,6 milyon nüfuslu bir kent devleti olan Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülerek kontrol altına alınması, salgının kitlesel yayılımı sınırlı kılmıştı ancak yabancı işçiler arasında görülen vakalarla mart boyunca günlük 100'ün altında seyreden yeni vaka sayısı 5 Nisan'da ilk kez 100'ün üzerine çıkmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, şu ana kadar dünyada 1 milyon 950 bine yakın kişiye bulaşırken, virüs nedeniyle 120 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Kaynak: AA