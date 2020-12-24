Singapur'da mutant virüs paniği: Hızla yayılıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını tüm etkisiyle devam ederken İngiltere'de virüsün mutasyona uğramış bir türüne rastlanması herkesi tedirgin etti. Uzmanlar, bunun beklenen bir mutasyon olduğunu ve aşının mutant virüs üzerinde de etkili olacağını söylemesi yürekleri bir nebze olsun ferahlatırken yeni mutant virüsün 4 ülkede daha görülmesi endişeyi artırdı.

İngiltere'nin ardından Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'da da görülen, yeni itp koronavirüsten yüzde 70 daha hızlı yayıldığı anlaşılan ve ARS-CoV-2 VUI 202012/01 adı veirlen mutant virüsün bu kez de Singapur'da bir kişide görüldüğü açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞRULADI

Singapur Sağlık Bakanlığı, ilk kez İngiltere’de görülen mutasyona uğramış koronavirüsün bir kişide görüldüğünü doğruladı. İngiltere’den 6 Aralık’ta Singapur’a gelen kişi karantinaya alındıktan iki gün sonra koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Söz konusu kişinin temas halinde olduğu kişilerin de karantinaya alındığı vurgulanırken, karantina sonunda yapılan yeni testin sonucunun negatife döndüğü bildirildi.

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17 MUTANT VERSİYON MEVCUT

Diğer yandan, Güney Afrika'dan İngiltere'ye gelen 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Yepyeni bir mutasyon tespit edildiğini açıklayan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu mutasyonun adının '501.V2' olduğunu ifade etmişti. Enfekte olmuş kişilerle temasta bulunan karantinaya alındı ve hızlı bir inceleme başlatılmıştı. Almanya'da bilim insanları da virüsün şu ana kadar 17 farklı mutasyona uğramış hali olduğunu kaydetmişti.

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