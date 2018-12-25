Singapurlu turistler Kapadokya’yı neol şapkasıyla gezdi

Yeni yılın başlangıcını Kapadokya'da karşılayan Singapurlu turistler Göreme Açık Hava Müzesini noel şapkasıyla karşıladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Singapur'dan ziyarete gelen bir grup turist Hristiyanlık anlayışına göre bugüne denk gelen christmas kutlamalarının ilk günü dolayısıyla noel şapkasıyla Göreme Açık Hava Müzesini gezdi. Noel şapkası ile bölgeyi gezen Singapurlu turistler christmasın ilk günü olması nedeniyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken bölgeyi ziyarete gelen diğer turistlerin de ilgi odağı oldu.

Kaynak: İHA