Singapur'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Singapur'un Bayrağı Nasıldır?
Singapur'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Singapur'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Singapur hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Singapur ya da resmî adıyla Singapur Cumhuriyeti, Malay Yarımadası'nın güney ucunda, ekvatorun 137 kilometre kuzeyinde yer alan bir ada ülkesidir. Kuzeyde Malezya'nın Johor eyaleti, güneyde ise Endonezya'nın Riau Adaları ile çevrili, dünyanın az sayıdaki şehir devletlerinden biridir.
Singapur'un Başkenti?
“” şehri Singapur'un başkentidir.
Singapur'un Para Birimi Nedir?
“Singapur Doları” Singapur'un para birimidir.
Singapur'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Singapur'un telefon alan kodu : + 65
Singapur'un Türkçe Ülke Telaffuzu
Singapur
Singapur'un İngilizce Ülke Telaffuzu
Singapore
Singapur'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Singapura - Singapore - Xīnjiāpō - 新加坡 - Singapur
Singapur'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Malayca - İngilizce - Mandarin Çincesi - (Basitleştirilmiş Çince) - Tamilce