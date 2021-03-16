Singapur'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Singapur'un Bayrağı Nasıldır?

Singapur ya da resmî adıyla Singapur Cumhuriyeti, Malay Yarımadası'nın güney ucunda, ekvatorun 137 kilometre kuzeyinde yer alan bir ada ülkesidir. Kuzeyde Malezya'nın Johor eyaleti, güneyde ise Endonezya'nın Riau Adaları ile çevrili, dünyanın az sayıdaki şehir devletlerinden biridir.

Singapur'un Başkenti?

“” şehri Singapur'un başkentidir.

Singapur'un Para Birimi Nedir?

“Singapur Doları” Singapur'un para birimidir.

Singapur'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Singapur'un telefon alan kodu : + 65

Singapur'un Türkçe Ülke Telaffuzu

Singapur

Singapur'un İngilizce Ülke Telaffuzu

Singapore

Singapur'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Singapura - Singapore - Xīnjiāpō - 新加坡 - Singapur

Singapur'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Malayca - İngilizce - Mandarin Çincesi - (Basitleştirilmiş Çince) - Tamilce

Singapur'un Bayrağı Nasıldır?