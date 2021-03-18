Singapur'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Singapur'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Singapur ya da resmî adıyla Singapur Cumhuriyeti, Malay Yarımadası'nın güney ucunda, ekvatorun 137 kilometre kuzeyinde yer alan bir ada ülkesidir. Kuzeyde Malezya'nın Johor eyaleti, güneyde ise Endonezya'nın Riau Adaları ile çevrili, dünyanın az sayıdaki şehir devletlerinden biridir.

Singapur'un Nüfusu Kaç Kişidir?

Singapur 5310000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 117. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00068 olduğu görülmektedir.

Singapur'un Müslüman Nüfus sayısı 706000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 14,9 olarak rakamlara yansımıştır.

Singapur'un Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Singapur'un yüz ölçümü 733 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Singapur'un Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 10 km² Karasal Alan : 687 km²

Singapur'un Haritadaki Yeri / Konumu