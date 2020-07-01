Katıldıkları eTwinning (Okullararası İşbirliği) Projesi'nde çocuklar, "Sınıfa Sığmayan Hayaller" için tasarladıkları maskelerle mesaj verdiler.

Proje kapsamında İstanbul Kadıköy Mustafa Aykın İlkokulu, Konya TOKİ Mustafa Çetin İlkokulu ve Karatay Yaşar Doğu Ortaokulu, Lüleburgaz Bahçelievler İlkokulu, Kastamonu Gazipaşa İlkokulu ile Söke Bilim Sanat Merkezi olarak ortak çalışma yürütüldü. Polonya ve İspanya'daki proje ortakları ise korona virüs pandemisi nedeniyle proje sonunda yer alamadı. Öğrenciler bu projede farklı şehirlerde ve farklı sosyokültürel yapılarda olmalarına rağmen ortak ürünler ortaya koydular. Bunlardan biri de sosyal mesaj içeren bir videoyu kendi tasarladıkları maskelerle yapmak oldu. Çocuklar videoda büyükleri maske kullanımı konusunda uyardılar. Proje sonuç çalışması için bir de sanal sergi düzenlendi.

Kadıköy Mustafa Aykın İlkokulu'ndan 2/C Sınıf Öğretmeni Gülçin Özbey, projeye kabul süreçlerine ilişkin, "eTwinning projeleri için her yıl birçok okul ve öğretmen farklı konularda başvuru yapar. Fakat Ulusal Ajans bunların içinden bazılarını kabul eder. Bizim içinde bulunduğumuz proje Konya TOKİ Mustafa Çetin İlkokulu'nun kurucu olduğu "Sınıfa Sığmayan Hayaller" projesi. eTwinning platformunda kabul edilen projelerine ortak arıyorlardı. Konu ilgi çekici ve heyecan vericiydi. Değişen ve gelişen nesiller için artık okul binaları yeterli değil. MEB'in 21. yüzyıl eğitim vizyonu da çocukların doğa ile buluşmasını ve okul dışına taşan bir eğitim anlayışını öngörüyor. Biz de Mustafa Aykın İlkokulu olarak Permakamp etkinliği ile ayda bir gün doğada ders yapıyorduk. Üstelik okulumuz beyaz bayrak sahibi çevre dostu bir okul. Okul uygulama bahçemiz de var. Üstelik çevre konusunda yaptığımız çalışmalar her yıl artarak devam ediyor. Projeye dahil olmak için okulumuzun çevre konusunda yaptığı çalışmaları bir word dosyası şeklinde kurucu üyeye gönderdik. Başvurular içinden bizi seçtiler. Bizim için hayallerimizi okul duvarlarının dışına çıkarabilmek adına iyi bir proje oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA