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Sınıflandırılmış yükümlü bedelli askerlik yapabilir mi?

Askere gidecek olan adayların görev yerleri açıklandı. Askerlik yerleri bilgisini e-Devlet kapısından sorgulanabiliyor. Askerlik yapacak er adayları Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider 2020? Sınıflandırılmış yükümlü bedelli askerlik yapabilir mi? sorularına yanıt arıyor.

Sınıflandırılmış yükümlü bedelli askerlik yapabilir mi?

Kasım ayı celp dönemi tarihleri belli oldu. Bu kez gündeme gelen sorulardan bazıları da Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider 2020? Sınıflandırılmış yükümlü bedelli askerlik yapabilir mi? oldu. Askerlik altına alınacak er adayları askerlik işlemleriyle ilgili bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR, NE DEMEK?

Sınıflandırılmış yükümlü, askerlik görevini yerine getirmek üzere yerlerin açıklanmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Sınıflandırılmış yükümlü, er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görev icra edeceğin belli olduğunu ifade etmektedir. Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE ZAMAN ASKERE GİDER?

Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

MSB kasım ayı askerlik yerlerini açıkladı!MSB kasım ayı askerlik yerlerini açıkladı!

Sınıflandırılmış yükümlü bedelli askerlik yapabilir mi?

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR Mİ?

Sınıflandırılmış yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu göstermektedir. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.

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Sınıflandırılmış yükümlü bedelli askerlik yapabilir mi?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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