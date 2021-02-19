Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 Şubat'ta köy okulları ve bağımsız anaokullarını açtı. 1 Mart'ta ise ilkokul 1,2,3,4, ve 8. ve 12. sınıflar açılacak. Salgın süreci boyunca derslerinin çoğunlukla uzaktan eğitim şeklinde alan öğrenciler sınıfta kalma tedirginliği yaşıyor. Peki Sınıfta kalma var mı 2021? Sınıfta kalma olacak mı 2021?

SINIFTA KALMA VAR MI 2021?

Salgın sebebiyle geçtiğimiz yıl eğitim yılında sınıfta kalma kaldırılmıştı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilk dönem karnelerini ders etkinliklerine katılım puanı ve sözlü notlarıyla almıştı.

Lise öğrencilerinin güz dönemi karne notları bahar döneminde yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine bakıldığında İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıfta kalma yok. MEB pandemi gidişatına göre Ortaokul ve liselerde sınav yapılıp yapılmamasına ilerleyen zamanlarda karar verecek.

SINIFTA KALMA OLACAK MI 2021?

Yüz yüze eğitime başlanması göz önünde bulundurulduğunda bu eğitim dönemi sonunda ortaokul ve liselerde sınıfta kalma olabilir. Ortaokullarda zayıf dersi bulunan öğrencinin sınıf tekrarına kalması veya sınıfı geçmesine Şube Öğretmenler Kurulu karar verecek.

Liselerde ise yıl sonu ortalaması elli puanın altına olan ve üç dersten zayıf alan öğrenciler sınıf tekrarına kalacak.

Bakanlığın yayınladığı takvime göre bu eğitim yılı 18 Haziran’da tamamlanacak. MEB konuyla ilgili yakın zamanda öğrencileri ve aileleri bilgilendiren bir açıklama yapacak.