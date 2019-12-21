Sınıfta öğrencisini tartakladı! Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara'da, sınıf öğretmeni N.T.T.'nin, konuşma güçlüğü bulunan ve zaman zaman hiperaktif davranışlar sergileyen 1'inci sınıf öğrencisi Anıl Karacaoğlu'nu tartaklaması tepki çekti. MEB, olayla inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Çankaya ilçesinde bulunan Teğmen Kalmaz İlkokulunda meydana gelen olayda Fatma ve Durmuş Karacaoğlu çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Anıl Karacaoğlu, iddiaya göre son dersin ardından sınıfta öğretmeni N.T.T.'nin yanına gitti. N.T.T., konuşma güçlüğü olan ve zaman zaman hiperaktif davranışlar sergileyen öğrencisine tepki gösterdi.