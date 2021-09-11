Sınıfta pozitif vakalar çıkınca, uzaktan eğitime geri döndüler!

Sivas'ın merkez ilçesinde bulunan Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesinde üç sınıf arkadaşının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine öğrenciler yüz yüze eğitime yeni başlamışken, sınıfın tamamı karantinaya alınarak uzaktan eğitime geri döndüler. Tedbir kapsamları gereğince temaslı sayılan sınıf öğrencileri evde 14 gün boyunca uzaktan eğitim sürdürürken, okulda bulunan diğer sınıfların yüz yüze eğitime devam edeceği öğrenildi.