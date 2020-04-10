Sınır bölgesi gerginliğinin ardından Etiyopya Genelkurmay Başkanı Sudan'da

HARTUM (AA) - Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Etiyopya Genelkurmay Başkanı Adem Muhammed Mahmud'u kabul etti.



Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Hamduk ile Mahmud'un görüşmede ortak ilişkileri ele aldığı belirtildi.



Açıklamada, Mahmud'un daha sonra Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile de askeri konuları ele alacağı belirtildi.



Mahmud'un ziyaretinin, Sudan ordusunun, 30 Mart'ta Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine 25 yıl sonra yeniden asker konuşlandırmasıyla yaşanan gerginliğin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Bölgede özellikle yağmur mevsiminde her iki ülkeden çiftçiler arasında şiddet olayları yaşanıyor. Bölgede Etiyopya askeri bulunmazken, silahlı milislerin Sudanlı çiftçileri taciz ve tehdit ettiği belirtiliyor.







Kaynak: AA