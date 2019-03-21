Sınır kapısında bulunan valizden 8 kilo kokain çıktı

EDİRNE'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, gümrük muhafaza ekipleri, TIR çıkış peronlarına bırakılan valizde, 8 kilo 881 gram kokain buldu. Valizi bıraktığı belirlenince gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, TIR çıkış peronuna bırakılan valizi fark etti. Gümrük denetiminden kaçırılmak amacıyla gizlendiği değerlendirilen valizi açan ekipler, 8 paket içinde 8 kilo 881 gram kokain buldu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uyuşturucuya el koyulurken, kamera kayıtları incelenmeye alındı. Yapılan inceleme sonucu valizi gizlediği belirlenerek, gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA