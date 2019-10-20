Sınır karakoluna roketli saldırı düzenlendi! Yaralı askerler var
Iğdır Aralık'ta Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlendi.
Iğdır Aralık'taki Gökay Hudut Karakoluna teröristler tarafından saldırı düzenlendi.
Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlen saldırıda yaralı askerler olduğu öğrenildi.
Yaralı askerler Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI
Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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