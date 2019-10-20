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  3. Sınır karakoluna roketli saldırı düzenlendi! Yaralı askerler var

Sınır karakoluna roketli saldırı düzenlendi! Yaralı askerler var

Iğdır Aralık'ta Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlendi.

Sınır karakoluna roketli saldırı düzenlendi! Yaralı askerler var

Iğdır Aralık'taki Gökay Hudut Karakoluna teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlen saldırıda yaralı askerler olduğu öğrenildi.

Yaralı askerler Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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