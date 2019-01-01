İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Sınır karakoluna saldırı: 1 yaralı

Sınır karakoluna saldırı: 1 yaralı

Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna düzenlenen saldırıda 1 asker yaralandı.

Sınır karakoluna saldırı: 1 yaralı

Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna düzenlenen saldırıda 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 Uzman Çavuş yaralandı. Yaralı asker hemen Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.