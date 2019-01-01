Sınır karakoluna saldırı: 1 yaralı
Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna düzenlenen saldırıda 1 asker yaralandı.
Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna düzenlenen saldırıda 1 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 Uzman Çavuş yaralandı. Yaralı asker hemen Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Kaynak: İHA
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