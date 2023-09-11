Sınır kenti Kilis’te ilk ders zili çaldı

2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt genelinde olduğu gibi Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te de başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sınır kenti Kilis’te ilk ders zili çaldı

Kilis'te 54 bin 800 öğrenci 2023-2024 eğitim öğretim yılına başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt genelinde olduğu gibi Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te de başladı. 54 bin 800 öğrenci ile 204 okulda 2 bin 228 sınıfta, ilk ders zili çalarak eğitime başlandı.

'54 bin 800 öğrenci kitaplarıyla buluştu'

Öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileriyle bir araya gelen Vali Tahir Şahin, Tüm Türkiye'de olduğu gibi sınır kenti Kilis'te de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başladığını ifade ederek, "Öğretmenlerimiz, ailelerimiz, öğrencilerimiz ve tüm Kilis halkı için hayırlı uğurlu olsun. Çocuklar okullara gelmeden önce hazırlıklarımızı tamamladık. Kent genelinde 54 bin 800 öğrenci kitaplarıyla buluştu. Eğitim kurumlarımızla birlikte il genelinde okul çevresinde güvenlik önlemlerini aldık. Çocukların ve ailelerin mutlu olacağı bir eğitim öğretim dönemi için gayretli çalışmalar içerisinde olacağız. Tüm ailelerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Okulu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özleyen öğrenciler, okullar açıldığı için mutlu olduklarını dile getirerek öğrenci Ökkeş Gelmiş, "Okulu çok seviyorum hem eğleniyoruz hem okuyoruz hem de arkadaşlarımla hasret gideriyoruz. Çok fazla tanıdığım arkadaşım ve öğretmenim var onları çok özlemiştim şimdi onlara kavuştuğum için çok mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.

Okullar açıldığı için mutlu olan öğrenci Elif Erva, "Ailemi nasıl seviyorsam arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi de o kadar çok seviyorum. Biz okulda ders yapıyoruz, kitaplar okuyup, resimler yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Bugün okulda yeni yeni arkadaşlıklar edindim. Yeni arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle tanıştım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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