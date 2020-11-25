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  3. Sinir krizi geçiren şahıs, camdan fırlattığı eşyalarla park halindeki otomobile zarar verdi

Sinir krizi geçiren şahıs, camdan fırlattığı eşyalarla park halindeki otomobile zarar verdi

Eskişehir'de kendini kötü hissettiğini gerekçesiyle bir vatandaş bina camından aşağıya attığı eşyalar, park halindeki araca zarar verdi.

Sinir krizi geçiren şahıs, camdan fırlattığı eşyalarla park halindeki otomobile zarar verdi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ömeroğlu mahallesinde yaşayan E.M., park halinde olan aracının üzerine, önündeki bina sakini M.Ö. tarafından pencere camından tencere, monitör tarzı cisim atıldığını öğrendi.

Hemen aracının yanına gelen mağdur vatandaş, araç ön camının kırılmış olduğunu ve ön kaputta zarar olduğunu belirleyince polise şikayette bulundu. Olay yerine gelhen Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerine, bazı nedenlerden dolayı kendini kötü hissettiğini ve evde bulunan bir takım eşyalarını camdan aşağıya attığını belirten E.M. müştekinin aracına verdiği zararı karşılayacağını söyledi.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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