Sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları: Irak'ın kuzeyinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında düzenlenen hava harekatında 3 PKKlı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz tarafından yürütülen operasyonlarda sınırlarımızda ve sınır ötesinde terör unsurlarına göz açtırılmıyor. Son gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütüne darbe vurulmaya devam etti.
TERÖR HEDEFLERİ HAVADAN VURULUYOR
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 3 PKKlı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlığın twitter hesabından gerçekleştirilen paylaşımda "Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2021
Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sntwK7PLJ7