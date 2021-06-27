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  3. Sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları: Irak'ın kuzeyinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları: Irak'ın kuzeyinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında düzenlenen hava harekatında 3 PKKlı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları: Irak'ın kuzeyinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz tarafından yürütülen operasyonlarda sınırlarımızda ve sınır ötesinde terör unsurlarına göz açtırılmıyor. Son gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütüne darbe vurulmaya devam etti.

Sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları: Irakın kuzeyinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

TERÖR HEDEFLERİ HAVADAN VURULUYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 3 PKKlı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlığın twitter hesabından gerçekleştirilen paylaşımda "Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları: Irakın kuzeyinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

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