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  3. Sınıra askeri araç sevkiyatı sürüyor

Sınıra askeri araç sevkiyatı sürüyor

Suriye'de gerçekleştirilmesi planlanan harekat ile ilgili Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor.

Sınıra askeri araç sevkiyatı sürüyor

Suriye'de gerçekleştirilmesi planlanan harekat ile ilgili Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor.

Malatya 2. Ordu Komutanlığından Suriye sınırına gönderilen askeri konvoy Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçti. Malatya 2. Ordu Komutanlığından çıktığı öne sürülen askeri malzeme ve silah taşıyan tır Gölbaşı üzerinden Gaziantep istikametine doğru ilerledi.

Sınıra askeri araç sevkiyatı sürüyor

Sınıra askeri araç sevkiyatı sürüyor

Kaynak: İHA

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