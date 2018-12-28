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Sınıra askeri sevkiyat (3)

Kilis ve Şanlıurfa'ya sevk edilen 10 tank, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.

Sınıra askeri sevkiyat (3)

KIRIKHAN'DAN KİLİS VE ŞANLIURFA'YA SEVKİYAT

Kilis ve Şanlıurfa'ya sevk edilen 10 tank, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Kilis'e doğru ilerleyen askeri konvoydaki tankların, sınır hattındaki stratejik noktalara konuşlandırılacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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