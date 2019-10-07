Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor (2)
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri araçların Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevkiyatı gerçekleştirildi.
YAYLADAĞI'NA ASKERİ SEVKİYAT
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri araçların Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevkiyatı gerçekleştirildi. Şehir merkezinden geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket eden araçların Suriye sınır hattında bulunan Yayladağı'na gittiği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT