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  3. Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor (2)

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor (2)

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri araçların Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor (2)

YAYLADAĞI'NA ASKERİ SEVKİYAT

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri araçların Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevkiyatı gerçekleştirildi. Şehir merkezinden geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket eden araçların Suriye sınır hattında bulunan Yayladağı'na gittiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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