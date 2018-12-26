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  3. Sınıra askeri sevkiyat "Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti"

Sınıra askeri sevkiyat "Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti"

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.

Sınıra askeri sevkiyat "Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti"

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Sınıra askeri sevkiyat "Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti"

Sınıra askeri sevkiyat "Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti"

Sınıra askeri sevkiyat "Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti"

Sınıra askeri sevkiyat "Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti"

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