Sınıra askeri tır ve ZPT sevkıyatı Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.

A+ A-

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında askeri tır ve ZPT nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınır boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi. Kaynak: İHA



