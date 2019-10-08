Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama (2)

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu öncesi Suriye sınır hattına sevkiyat sürüyor. Gün boyunca zırhlı araç, askeri personel ve zırhlı iş makinesi sevkiyatının yapıldığı Akçakale'ye akşam saatlerinde de obüs yönlendirildi. Güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye ulaşan TIR'lar, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı. Sevkiyat sırasında, yol kenarındaki halk, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA