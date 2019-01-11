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Sınıra trenle zırhlı araç sevkiyatı

Zırhlı araç yüklü trenler Suriye sınırına gönderilmek üzere Gaziantep'e geldi.

Sınıra trenle zırhlı araç sevkiyatı

Zırhlı araç yüklü trenler Suriye sınırına gönderilmek üzere Gaziantep'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını söylemesinin ardından hazırlıklarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlı araç sevkiyatını hızlandırdı. Zırhlı araç yüklü trenler Suriye sınırına gönderilmek üzere Gaziantep'e geldi.

Kaynak: İHA

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