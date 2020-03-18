İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale

Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.Ormanlık alanda toplanan sığınmacılar bir anda Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti.Binlerce sığınmacıyı gören Yunan askeri hava ateş açtı, gaz...

Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.

Ormanlık alanda toplanan sığınmacılar bir anda Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti.

Binlerce sığınmacıyı gören Yunan askeri hava ateş açtı, gaz bombaları attı.

Gazdan çok sayıda sığınmacı etkilendi.


Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT