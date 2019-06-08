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Sınırda 7 Suriyeli yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 7 Suriyeli göçmen yakalandı.

Sınırda 7 Suriyeli yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 7 Suriyeli göçmen yakalandı.

1'inci Hudut Alay Komutanlığı 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı Demirışık Hudut Karakolu sorumluluk sahasından Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalışan 7 Suriyeli Demirışık köyünde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen Suriyeliler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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