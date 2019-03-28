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  3. Sınırda bulunan askeri birliklere komando sevkıyatı

Sınırda bulunan askeri birliklere komando sevkıyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Sınırda bulunan askeri birliklere komando sevkıyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'a ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen, komandoları taşıyan 60'a yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye ulaşan komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Sınırda bulunan askeri birliklere komando sevkıyatı

Sınırda bulunan askeri birliklere komando sevkıyatı

Kaynak: İHA

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