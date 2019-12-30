Sınırda ilginç olay

Kırklareli'nin Dereköy sınır kapısında, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Bulgaristan vatandaşlarına kendilerini polis ve jandarma olarak tanıtıp, zorla Türk bayrağı satmaya çalıştığı tespit edilen U.M. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Olay önceki gün Türkiye ile Bulgaristan'ı birbirine bağlayan Dereköy Sınır Kapısı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sınır kapısında U.M. ve E.Ç. isimli kişilerin, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan araçları durdurarak kendilerini polis ve jandarma olarak tanıttığı, ardından da trafik cezası yazma bahanesiyle Bulgaristan vatandaşlarına zorla Türk Bayrağı satmaya çalıştıkları öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, iki kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan kişiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA