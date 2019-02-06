İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Sınırı geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Sınırı geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırı geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı.

Sınırı geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırı geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişi olduğu bilgisine ulaşıldı. Hudutta görevli askerler tarafından yakalanan teröristler, jandarmaya teslim edildi. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.