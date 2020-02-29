Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor (5)

TEKİRDAĞ'DAN GELİP, GÖÇMENLERE ÜCRETSİZ ÇORBA DAĞITTI

Avrupa'ya geçiş yapmak için Türkiye'nin dört bir yanından Edirne'ye gelen göçmenlerin Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişi sürüyor. Haberlerde, soğuk havada çocuklarıyla tampon bölgede bekleyenleri gören Kadir Erdoğan, Tekirdağ'dan gelip, göçmenler için çorba hazırladı. 9 yaşındaki oğlu Muhammed'le çorba dağıtmaya gelen Erdoğan, "Biz Tekirdağ'da oturuyoruz. Dün akşam televizyonda göçmenlerin burada olduğunu gördük. Aklımıza böyle bir şey geldi. Sıcak çorba ikram edelim dedik. Çorba yapıp çorba ikram edeceğiz göçmen arkadaşlara. Yanlışlıkla Kapıkule Sınırına gittik, tekrar buraya geldik" dedi.

Televizyonda battaniyelere sarılan göçmen çocukları gördüğünü ve onlar için üzüldüğünü söyleyen Muhammed Erdoğan ise babasına çorba yaparken yardım etti.

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Kaynak: DHA