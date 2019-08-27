İstanbul30 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı (2)

Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı (2)

Öğle saatlerinde ilçe jandarma komutanlığına iniş yapan Amerikan ordusuna ait iki askeri helikopter, komutanlıkta 2 saat bekledikten sonra yeniden havalandı.

Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı (2)

ASKERİ HELİKOPTERLER HAVALANDI

Öğle saatlerinde ilçe jandarma komutanlığına iniş yapan Amerikan ordusuna ait iki askeri helikopter, komutanlıkta 2 saat bekledikten sonra yeniden havalandı. Sivil bir minibüsle ilçe jandarma komutanlığına giriş yapan heyet, helikopterlere binerek Şanlıurfa yönüne doğru haraket etti.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT