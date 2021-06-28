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  3. Sınırlama kaldırıldı çalgılı, çengili, halaylı düğünlere dönüş başladı

Sınırlama kaldırıldı çalgılı, çengili, halaylı düğünlere dönüş başladı

Uzun zamandır düğünlerini ertelemek zorunda kalan çiftlere Bakanlıktan açıklama geldi.1 Temmuz'dan itibaren düğünlerdeki davetli sınırlamasının kaldırıldığını, halayların da sosyal mesafe kurallarına göre çekilebileceğini duyurdu.

Sınırlama kaldırıldı çalgılı, çengili, halaylı düğünlere dönüş başladı

Yaz sezonun gelmesi ile birlikte düğün sektöründe de hareketlenmeye başladı. Pandeminin hayatımıza girmesi eğlence sektörünü durdurdu. Düğün salonlarında ki çalgılı çengili eğlenceler yerini mesafeli sade nikahlara bıraktı.1 temmuzdan itibaren normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte düğünlerde boş kalan pistler yerini uzun kuyruklu takı merasimlerine, halaylara bırakmaya hazırlanıyor.

Sınırlama kaldırıldı çalgılı, çengili, halaylı düğünlere dönüş başladı

ESKİ DÜĞÜNLERE DÖNÜŞ

Pandemi ile birlikte düğünlere gelen sınırlamalar bu sefer düğün davetlilerini sevindirdi. Kısıtlamalarda çalgısız müziksin dünya evine girenler, sınırlı sayıda davetlinin katılmasına izin verildiği düğün salonları uzun zaman sonra kaldığı yerden devam ediyor. Yerini halay mendilinin tuttuğu, gelin-damat dansının yapıldığı yere bırakıyor.

Sınırlama kaldırıldı çalgılı, çengili, halaylı düğünlere dönüş başladı

 

DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİ ÇİFTLER MUTLU

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 Temmuz normalleşme genelgesinde, kısıtlı sayıda davetlinin katıldığı düğünlere sınırlama kaldırıldı. Çiftler mutlu, misafirler düğün salonundaki pistlerde tekrar halay çekmeye başlamanın heyecanını yaşıyor. Mekan sahipleri tekrar hareketlenmenin ve işlerinin açılmasından yana sevinçliler.Sınırlama kaldırıldı çalgılı, çengili, halaylı düğünlere dönüş başladı

 

 

 

 

 

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