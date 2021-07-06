Sinirlerine hakim olamadı! Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, Ayşe Akın'ın yanağını okşayınca tokat yedi! Geçtiğimiz gün iş insanı Tufan Doğan'la nişanlanan 29 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın, tören sonrası nişanlısı ve arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği mekanda olaylar oldu.

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