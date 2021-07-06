AŞK 101 yeni sezon ne zaman çıkacak 2021? AŞK 101 yeni sezon gelecek mi 2021?Kahraman Babam 5. bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam son bölüm izleAşkın Tarifi 5. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izleKalp Yarası 2. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası son bölüm izleKaradeniz'in güçlü seslerinden Ayhan Alptekin hayatını kaybetti!İkinci el araba fiyatları yine uçtu! Bakan çok alan yok! Müşteri de isyanda, galerici de!MEB nakil işlemleri ne zaman açılacak 2021? Lise nakil işlemleri 2021 nasıl yapılır?Beşiktaş Elayis Tavşan ile anlaşma sağladı!Ayhan Alptekin kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?6 Temmuz 2021 evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım parası zammı, evde bakım parası almak için aranan şartlar
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sinirlerine hakim olamadı! Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, Ayşe Akın'ın yanağını okşayınca tokat yedi!

Sinirlerine hakim olamadı! Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, Ayşe Akın'ın yanağını okşayınca tokat yedi!

Geçtiğimiz gün iş insanı Tufan Doğan'la nişanlanan 29 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın, tören sonrası nişanlısı ve arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği mekanda olaylar oldu.

Sinirlerine hakim olamadı! Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, Ayşe Akın'ın yanağını okşayınca tokat yedi!

FOX TV ekranlarında çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Ayşe Akın, geçtiğimiz gün iş insanı Tufan Doğan ile nişanlandı. Tören sonrası arkadaşlarıyla eğlenmeye giden çift, mekanda Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'le karşılaştı. 

Tufan Doğan ve Ayşe Akın, lavaboya gidecekken önlerine aynı mekanda eğlenen şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül çıktı. Ayşe Akın'ı görünce yanağını okşayan Mahmut Kırmızıgül, Doğan'a "Eskiden tanıdığım biri" diyerek oradan uzaklaştı.

Sinirlerine hakim olamadı! Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, Ayşe Akın'ın yanağını okşayınca tokat yedi!

TOKATIN ETKİSİYLE SANDALYEDEN DÜŞTÜ

Nişanlısını oturdukları masaya götürdükten sonra sinirlerine hakim olamayan Tufan Doğan, Mahmut Kırmızıgül'e "Sen kimsin?" diyerek hesap sordu. 

Sinirlerine hakim olamadı! Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, Ayşe Akın'ın yanağını okşayınca tokat yedi!

Kırmızıgül "Ben Mahsun Kırmızıgül'ün oğluyum" şeklinde yanıt verince Tufan Doğan bar taburesi üzerinde oturan Mahmut Kırmızıgül'e tokat attı ve sandalyeden düşürdü. Araya mekan çalışanlarının girmesiyle olayın yatıştırıldığı iddia edildi.

Sinirlerine hakim olamadı! Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, Ayşe Akın'ın yanağını okşayınca tokat yedi!

{TITLE_STRIP}Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

{TITLE_STRIP}Ayşe Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT