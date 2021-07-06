Sinirlerine hakim olamadı! Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, Ayşe Akın'ın yanağını okşayınca tokat yedi!
Geçtiğimiz gün iş insanı Tufan Doğan'la nişanlanan 29 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın, tören sonrası nişanlısı ve arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği mekanda olaylar oldu.
FOX TV ekranlarında çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Ayşe Akın, geçtiğimiz gün iş insanı Tufan Doğan ile nişanlandı. Tören sonrası arkadaşlarıyla eğlenmeye giden çift, mekanda Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'le karşılaştı.
Tufan Doğan ve Ayşe Akın, lavaboya gidecekken önlerine aynı mekanda eğlenen şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül çıktı. Ayşe Akın'ı görünce yanağını okşayan Mahmut Kırmızıgül, Doğan'a "Eskiden tanıdığım biri" diyerek oradan uzaklaştı.
TOKATIN ETKİSİYLE SANDALYEDEN DÜŞTÜ
Nişanlısını oturdukları masaya götürdükten sonra sinirlerine hakim olamayan Tufan Doğan, Mahmut Kırmızıgül'e "Sen kimsin?" diyerek hesap sordu.
Kırmızıgül "Ben Mahsun Kırmızıgül'ün oğluyum" şeklinde yanıt verince Tufan Doğan bar taburesi üzerinde oturan Mahmut Kırmızıgül'e tokat attı ve sandalyeden düşürdü. Araya mekan çalışanlarının girmesiyle olayın yatıştırıldığı iddia edildi.
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?
Ayşe Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?