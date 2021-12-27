Siniş ne demek, TDK'ya göre Siniş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Siniş ne demek? Siniş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi siniş kelimesi. Peki siniş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre siniş nedir, siniş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİNİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Siniş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre siniş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sinme işi

