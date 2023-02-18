Sinisa Babic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinisa Babic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinisa Babic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinisa Babic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinisa Babic 2 Eylül 1997 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Синиша Бабић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinisa Babic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sinisa Babic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sinisa Babic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Sinisa Babic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinisa Babic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sinisa Babic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinisa Babic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında BSK Borca

1 Ocak 2019 yılında Borac Sakule

18 Temmuz 2020 yılında Javor-Matis

10 Şubat 2022 yılında Rad Belgrad

Sinisa Babic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinisa Babic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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