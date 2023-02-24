Sinisa Dujakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinisa Dujakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinisa Dujakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinisa Dujakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinisa Dujakovic 22 Kasım 1991 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Siniša Dujaković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinisa Dujakovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sinisa Dujakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sinisa Dujakovic'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sinisa Dujakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinisa Dujakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sinisa Dujakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinisa Dujakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında B. Banja Luka

20 Şubat 2015 yılında Kozara Gradiska

30 Haziran 2015 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2015 yılında NK Jajce

1 Şubat 2017 yılında B. Banja Luka

9 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2022 yılında Kozara Gradiska

2 Temmuz 2022 yılında GOSK Gabela

Sinisa Dujakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinisa Dujakovic şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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